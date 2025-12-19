Urbanistica la battuta d’arresto | La corruzione non è provata

Nel mondo dell’urbanistica, le accuse di corruzione spesso alimentano dubbi e polemiche. Tuttavia, secondo Andrea Gianni, la semplice esistenza di un conflitto di interessi nell’attività pubblica non equivale automaticamente a corruzione. Questa distinzione fondamentale invita a riflettere sulla complessità delle questioni etiche e legali che circondano le decisioni urbanistiche, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata e di criteri chiari per evitare strumentalizzazioni.

L'esercizio di "attività pubblica in conflitto di interessi non dimostra di per sè la corruzione". Anche la "dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale" può "costituire un indizio sul piano logico del reato di corruzione" ma non può "costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa". E il "riferimento al carattere "sistemico" della corruzione non può surrogare, neppure in sede cautelare, la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato". Sono passaggi delle motivazioni, depositate ieri, con cui la Cassazione lo scorso 13 novembre, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano nelle indagini sull' urbanistica contro la revoca degli arresti domiciliari, decisa dal Tribunale del Riesame, per il fondatore di Coima Manfredi Catella, per l'ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune Alessandro Scandurra e per l'imprenditore Andrea Bezziccheri.

