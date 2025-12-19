Uomini e Donne si ferma per Natale | quando parte lo stop alle puntate su Canale 5

Uomini e Donne si prende una pausa natalizia: l’ultima puntata prima delle festività andrà in onda venerdì 19 dicembre su Canale 5, per poi riprendere a gennaio. Un momento di riposo per i protagonisti del dating show di Maria De Filippi, che si concluderà temporaneamente per lasciare spazio alle celebrazioni natalizie. Restate sintonizzati per le novità della nuova stagione.

Uomini e Donne si ferma in occasione delle festività natalizie. L'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda venerdì 19 dicembre e tornerà a gennaio.

