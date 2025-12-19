Unsolved, oggi la seconda run del gioco ambientato a Pescaglia.

Unsolved torna a Pescaglia per la sua seconda run, confermando ancora una volta il ruolo della cittadina come punto di riferimento del gioco di ruolo dal vivo in Italia. Per la settima volta in tre anni, gli appassionati si immergono in un’esperienza coinvolgente e misteriosa, arricchendo il panorama ludico nazionale con creatività e passione.

Per la settima volta in tre anni, il Comune di Pescaglia torna a essere la capitale italiana del gioco di ruolo dal vivo. Da oggi a domenica, infatti, tutto il territorio sarà di nuovo protagonista di “Unsolved” il celebre larp diffuso (acronimo di live action role playing) dell’associazione Clavisomni, che ritorna a Pescaglia per la seconda volta, dopo quella dello scorso dicembre. I posti disponibili per la nuova sessione di gioco sono andati esauriti in pochissimi giorni, confermando così il grande valore del progetto “Pescaglia Larp Friendly”, sostenuto dall’amministrazione comunale e con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

