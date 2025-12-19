Uno sguardo scintillante E l’anno nuovo comincia nel segno della luce

Il nuovo anno si apre con un tocco di luminosità, catturando l’attenzione con uno sguardo brillante e magnetico. Per il Capodanno 2026, il make-up punta tutto sulla luce e sull’effetto wow, esaltando gli occhi come protagonisti assoluti della serata. Un trucco che riflette l’entusiasmo e la voglia di brillare, lasciando il segno e inaugurando il 2026 con stile e eleganza.

© Quotidiano.net - Uno sguardo scintillante. E l’anno nuovo comincia nel segno della luce A me gli occhi! Uno sguardo scintillante è il protagonista del make up di tendenza del Capodanno 2026. È il momento di osare, con palette metalliche in oro, argento, bronzo e tonalità shimmer, abbinate a sfumature più scure per creare profondità. Ammessi anche ombretti e eyeliner in tonalità brillanti come blu cobalto, viola intenso, rosa fucsia o turchese perfetti per i party di fine anno. Le amanti dell’effetto “wow” punteranno sui glitter, piccoli brillantini da applicare sopra l’ombretto per un look che trasmette luminosità da ogni angolazione. Chi predilige invece uno stile più definito e geometrico, opterà per un eyeliner grafico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Note di luce, musica nel segno dell’accoglienza e della condivisione Leggi anche: Circuito Europeo Under 23 di Scherma: si comincia nel segno del Tricolore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Uno sguardo scintillante. E l’anno nuovo comincia nel segno della luce - È il momento di osare, con palette metalliche in oro, argento, bronzo e tonalità shimmer, abbinat ... msn.com

Regalati uno sguardo scintillante per le feste... i mascara più venduti in farmacia li trovi da noi! A partire da € 3,99 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.