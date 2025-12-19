Università e imprese accordo strategico tra Unipd e Infinite Area
Unipd e Infinite Area uniscono le forze in un accordo strategico volto a potenziare il collegamento tra formazione, ricerca e sistema produttivo. Questa collaborazione mira a creare sinergie innovative, favorendo lo sviluppo di progetti e iniziative che rafforzino il ruolo dell’università come motore di innovazione e competitività nel territorio. Un passo importante per consolidare un ponte tra il mondo accademico e le imprese, stimolando crescita e innovazione.
Un’intesa per rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e sistema produttivo. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e Infinite Area, piattaforma dell’innovazione con sedi a Montebelluna, Treviso e Milano, hanno siglato un accordo strategico per attivare una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
