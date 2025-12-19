Uniti in un solo gol | a Canicattì torneo natalizio tra sport inclusione e integrazione

Il torneo natalizio “Uniti in un solo gol” a Canicattì trasforma lo sport in un’occasione di incontro e integrazione. Venerdì 19 dicembre al palazzetto Saetta Livatino, l’evento promosso dall’Aia di Agrigento celebra valori di partecipazione, inclusione e solidarietà, unendo la comunità attraverso il gioco e lo spirito sportivo in un’atmosfera di festa e condivisione.

