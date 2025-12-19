Uniti in un solo gol | a Canicattì torneo natalizio tra sport inclusione e integrazione
Il torneo natalizio “Uniti in un solo gol” a Canicattì trasforma lo sport in un’occasione di incontro e integrazione. Venerdì 19 dicembre al palazzetto Saetta Livatino, l’evento promosso dall’Aia di Agrigento celebra valori di partecipazione, inclusione e solidarietà, unendo la comunità attraverso il gioco e lo spirito sportivo in un’atmosfera di festa e condivisione.
Una giornata di sport che diventa occasione di incontro, partecipazione e integrazione. Venerdì 19 dicembre al palazzetto dello sport Saetta Livatino di Canicattì si svolgerà “Uniti in un solo gol”, manifestazione dedicata ai valori dello sport inclusivo organizzata dall’Aia sezione di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
UNITI IN UN SOLO GOL Sport, inclusione e integrazione scendono in campo insieme! Venerdì 19 Dicembre Palazzetto dello Sport “Saetta Livatino” – Canicattì Ore 16:00 L’AIA Sezione di Agrigento e l’ACSI Comitato Territoriale di Agrigento, con - facebook.com facebook
