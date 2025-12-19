Un' idea gratuita per il weekend | ammirare il panorama dal Belvedere sospeso nel cielo
Cerchi un modo originale per trascorrere il weekend? Ecco un'idea gratis: ammirare il panorama mozzafiato di Milano dal Belvedere sospeso nel cielo. Situato al 39° piano di Palazzo Lombardia, a 160 metri di altezza, offre una vista unica sulla città. Un’esperienza sorprendente per scoprire Milano da una prospettiva inusuale, perfetta per una gita fuori porta all'insegna dell'emozione e dei panorami spettacolari.
Non sapete cosa fare per trascorrere il weekend? Al di là della nostra guida con i consigli nel territorio lecchese, ecco un'idea per una gita fuori porta, a Milano, e per fare qualcosa di inusuale: visitare il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, a quota 160 metri, per avere una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Un'idea (gratuita) per il weekend: ammirare il panorama dal Belvedere sospeso nel cielo - Il governatore Fontana: "A dicembre già 11mila visitatori, ormai è un luogo iconico" ... leccotoday.it
