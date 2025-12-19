Unicusano Avellino rilancia le sue ambizioni e a Natale sogna tutta la città

L’Unicusano Avellino si prepara a vivere un Natale all’insegna della passione e della determinazione. Con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, il team irpino rafforza le proprie ambizioni nel campionato di Serie A2, portando entusiasmo e speranza tra i tifosi e tutta la città. Un momento di crescita e di sogni da condividere, mentre si avvicina la festa più magica dell’anno.

Con la vittoria delle ultime quattro partite sulle cinque disputate, l’Unicusano Avellino Basket ha rilanciato le proprie ambizioni nel campionato di Serie A2. Con il cambio di allenatore la formazione avellinese ha compiuto un sensibile passo in avanti. L’arrivo di Gennaro Di Carlo ha rivitalizzato l’ambiente e sono arrivati i successi contro Rimini, Pistoia, Fortitudo Bologna e Forlì. Vittorie pesanti in chiave play off e per un posizionamento di vertice. In un campionato così equilibrato, la squadra irpina è a quattro punti dal primo posto. Dopo il campionato di transizione dell’anno passato, la società avellinese, in questa stagione agonisticoa, ha alzato l’asticella allestendo un team con giocatori esperti, con alle spalle successi in questo torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

