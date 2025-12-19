UniBg dal Fondo per la Scienza quasi 3 milioni di euro per due progetti di ricerca

L'Università di Bergamo si distingue nel panorama della ricerca italiana, ottenendo quasi 3 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Questo prestigioso riconoscimento, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, premia due progetti di ricerca di eccellenza, rafforzando il ruolo dell’ateneo come centro di innovazione e scoperta scientifica.

L’ Università di Bergamo ha ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito del Bando Fis 3 ( Fondo Italiano per la Scienza ), promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il sostegno alla ricerca fondamentale di eccellenza. Due progetti dell’ateneo sono stati infatti finanziati nel macrosettore Social Sciences and Humanities, confermando la qualità e la competitività della ricerca condotta a Bergamo anche a livello internazionale. Il risultato emerge dai Decreti Dirigenziali n. 18169 del 17 novembre, che approvano le graduatorie finali della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, articolata in diversi schemi di finanziamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

