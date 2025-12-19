ungheria abusi su minori detenuti chieste le dimissioni di orban

Per l’Ungheria di Viktor Orban sono giorni difficili ed oscuri. Il 13 dicembre migliaia di persone hanno varcato il Ponte delle Catene di Budapest marciando in protesta con striscioni, peluche e torce. Poi hanno depositato di fronte all’ufficio del premier ungherese una catasta di giocattoli per bambini. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del premier, dopo che u no scandalo di abusi in un centro di detenzione minorile ha colpito profondamente l’opinione pubblica. Ungheria, presunte violenze, anche sessuali, su minori. Secondo un report reso pubblico dall’opposizione, infatti, oltre 320 minori sarebbero stati vittime di violenza sessuale mentre erano affidati alle cure dello Stato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

