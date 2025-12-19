Nella zona di Mugnano, nel Napoletano, è stato effettuato un importante sequestro di circa 900 chili di pesce privi di tracciabilità. Il ritrovamento solleva serie preoccupazioni sulla potenziale pericolosità di questi prodotti per la salute umana, evidenziando l’importanza di controlli più stringenti nel settore ittico locale.

© Napolitoday.it - Una tonnellata circa di pesce sequestrato nel Napoletano: "Potenzialmente pericoloso per il consumo umano"

È avvenuto un sequestro di 900 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità nel mercato ittico di Mugnano. L’operazione è scattata nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, durante controlli sulla filiera della pesca condotti dai militari del reparto operativo aeronavale di Napoli, insieme al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Mugnano, blitz della Guardia di Finanza: sequestrato quasi una tonnellata di pesce “fuorilegge”

Leggi anche: Verona, 800 kg di pesce sequestrati al casello autostradale: "non idonei al consumo umano"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sequestrata oltre una tonnellata di pesce al mercato Esquilino; Guardia di Finanza, maxi-sequestro di pesce irregolare: oltre 200 mila euro di sanzioni; GdF Termoli, sequestri e sanzioni contro la pesca di frodo in vista del Natale; GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRI DI PESCE ILLEGALE NEL MOLISE, I CONTROLLI SCOPRONO 1,5 TONNELLATE DI PRODOTTI NON CONFORMI A TERMOLI.

Sequestrata oltre una tonnellata di pesce al mercato Esquilino - 300kg di pescato, sequestrati altri 200kg di generi alimentari privi di tracciabilità ... rainews.it