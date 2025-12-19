Federica Pellegrini, campionessa di nuoto e icona di successo, conferma il suo ruolo di testimonial di Dorelan. L’azienda forlivese, con una rete di oltre 200 store in Italia, sceglie ancora una volta la sportiva per rappresentare valori di performance, rigenerazione ed eccellenza. Un legame che unisce passione e qualità, consolidando l’immagine di Dorelan come leader nel settore del riposo.

© Ilrestodelcarlino.it - Una super testimonial. Federica Pellegrini resta il volto di Dorelan

L’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini è stata riconfermata testimonial dell’azienda forlivese Dorelan, presente con oltre 200 store in tutta Italia, come simbolo di performance, rigenerazione ed eccellenza. È uscita il 17 dicembre la nuova campagna pubblicitaria del prestigioso marchio, in attesa del lancio televisivo il 3 gennaio. "Scegli la qualità per il tuo riposo" è l’invito che Dorelan fa alle persone attraverso la voce e il volto di Federica Pellegrini, interprete dei valori dell’impresa, specializzata nella produzione di sistemi letti da oltre 50 anni. L’aspetto centrale della campagna è il ruolo del riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Federica Pellegrini a Verissimo: “Con Magnini è stata una storia importante” | Video

Leggi anche: Federica Pellegrini: “Mi chiedevano quando avrei fatto un figlio. È stata una violenza”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Una super testimonial. Federica Pellegrini resta il volto di Dorelan.

Una super testimonial. Federica Pellegrini resta il volto di Dorelan - La campagna pubblicitaria celebra tre aspetti: equilibrio tra sport, femminilità e spirito italiano. ilrestodelcarlino.it