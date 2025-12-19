Una serata tra pianoforte e voce La musica d’autore con Morgan

Preparati a vivere un'esperienza intima e coinvolgente: una serata tra pianoforte e voce con Morgan Domani. Alle 21, al teatro di Caldarola, l’artista porta sul palco la magia della musica d’autore in un concerto esclusivo. Un evento imperdibile per gli amanti delle emozioni autentiche e delle atmosfere uniche.

© Ilrestodelcarlino.it - Una serata tra pianoforte e voce. La musica d’autore con Morgan Domani, alle 21, al teatro di Caldarola arriva Morgan. Per un concerto piano e voce. "Un evento unico. Non un semplice concerto, ma un viaggio intimo e senza filtri nella musica d’autore – spiegano gli organizzatori –. Morgan porta in scena il suo spettacolo più autentico: solo lui, il pianoforte e la sua voce inconfondibile. Un’occasione rara per vivere il genio e l’arte a distanza ravvicinata, in una cornice suggestiva. Un viaggio musicale guidato da Morgan, artista visionario, elegante, sempre capace di trasformare il palco in un’esperienza irripetibile. La sua sensibilità, il suo stile e la sua capacità di reinventarsi lo rendono una delle voci più originali e affascinanti della scena contemporanea". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Concerto per pianoforte e voce a Villa Selvatico: musica e suggestioni nella cornice d’autore Leggi anche: Di Voce in Voce, arriva a Bitonto la XVII edizione del Festival dedicato alla musica d’autore e popolare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Una serata tra pianoforte e voce. La musica d’autore con Morgan; Tra la vita e la vetta; All'ombra dell'ultimo sole, omaggio a Fabrizio De André al Museo del Saxofono; Concerto di Natale a Bracciano: l’“Officina della Voce” incanta con l’inconfondibile voce del mezzosoprano Sarah Signorile ed il pianoforte di Beniamino Guida. Una serata tra pianoforte e voce. La musica d’autore con Morgan - Non un semplice concerto, ma un viaggio intimo e senza filtri nella musica d’autore – spiegano gl ... msn.com

“Christmas Songs”: a San Mango d’Aquino una serata di musica e melodie natalizie - Miscellanea di melodie natalizie affidata alla voce di Maria Tramontana accompagnata dal pianoforte di Ferruccio Messinese. lametino.it

Natale di musica e soldiarietà: il festival “La voce di ogni strumento” sbarca agli Industri - "La voce di ogni strumento" organizza un concerto di Natale al teatro degli Industri di Grosseto: il programma. grossetonotizie.com

Pianoforte e voce. Teresa De Sio, Francesco Bruno

Una serata di grande musica e grande intesa sul palco: Daniele Gorgone al pianoforte, Quentin Collins alla tromba, Carlo Bavetta al basso e Pasquale Fiore alla batteria hanno regalato al pubblico un concerto intenso, elegante e ricco di energia. Un dialogo c - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.