una piattaforma che ottimizza i flussi finanziari

In Umbria nasce un progetto innovativo che rivoluziona la gestione dei flussi finanziari pubblici. Unendo tecnologia avanzata e visione istituzionale, l’iniziativa mira a rendere l’amministrazione più efficiente, equa e a stretto contatto con il sistema produttivo locale, segnando un nuovo paradigma nel governo dell’economia pubblica.

"In Umbria sta prendendo forma un progetto che segna un cambio di paradigma nel modo di governare l’economia pubblica attraverso un’iniziativa che unisce innovazione tecnologica e visione istituzionale, con l’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione più efficiente, più giusta e più vicina al sistema produttivo". A dirlo il vicepresidente della Regione, con delega al Digitale, Tommaso Bori, intervenendo a Roma all’assemblea Anfir (Associazione nazionale finanziarie regionali) nella sede Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. All’incontro, era presente anche la vicedirettrice di Gepafin con delega all’innovazione Cecilia Moretti, in qualità di coordinatrice della commissione digitalizzazione in Anfir, ha presentato i progetti della commissione riguardo al digitale e all’intelligenza artificiale, "Nella nostra regione - ha detto Bori - siamo partiti da un problema concreto che è quello della necessità di liquidità che affligge molte aziende e attività economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

