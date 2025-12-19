Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia grazie all’associazione Insieme per la Salute

Grazie alla generosa donazione di Insieme per la Salute di Salsomaggiore, l’ospedale di Vaio si arricchisce di una nuova sonda ecografica avanzata per la Cardiologia. Questo strumento, dotato di tecnologia color doppler, migliorerà le diagnosi e le cure, offrendo un supporto fondamentale sia per il cuore che per tessuti e vasi superficiali. Un passo importante per rafforzare l’assistenza e la qualità delle cure offerte alla comunità.

