Insieme per la Salute di Salsomaggiore torna all’ospedale di Vaio, con una nuova generosa donazione a favore dell’unità operativa di Cardiologia e Terapia intensiva coronarica: una sonda ecografica con color doppler, che può essere usata sia per il cuore che per i tessuti superficiali e vasi.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia, grazie all’associazione Insieme per la Salute

Leggi anche: Sezze lancia “Sezze per la Salute”: raccolta fondi per una nuova sonda ecografica da destina alla Casa della salute

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia, grazie all’associazione Insieme per la Salute; Fidenza, ruba salumi al supermercato e tenta la fuga: arrestato un 39enne; Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia grazie all’associazione Insieme per la Salute.

Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia, grazie all’associazione Insieme per la Salute - Insieme per la Salute di Salsomaggiore torna all’ospedale di Vaio, con una nuova generosa donazione a favore dell’unità operativa di Cardiologia e Terapia intensiva coronarica: una sonda ecografica co ... gazzettadiparma.it