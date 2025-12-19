Una nuova sonda ecografica per la Cardiologia grazie all’associazione Insieme per la Salute
Insieme per la Salute di Salsomaggiore torna all’ospedale di Vaio, con una nuova generosa donazione a favore dell’unità operativa di Cardiologia e Terapia intensiva coronarica: una sonda ecografica con color doppler, che può essere usata sia per il cuore che per i tessuti superficiali e vasi.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Grazie all'Associazione Insieme per la Salute di Salsomaggiore e alla raccolta fondi della Lucciolata, la Cardiologia e Terapia Intensiva Coronarica si arricchisce di una sonda ecografica con color do
