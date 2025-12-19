Una messinese e due calabresi nella masterclass di MasterChef Dalle polpette di pesce spada al piatto arbëreshë
Tre talenti del Sud Italia si sfidano nella nuova edizione di MasterChef Italia. Tra loro, Irene Rescifina, messinese, e i calabresi Antonio Senise e Iolanda Marinho, pronti a conquistare giudici e pubblico con piatti che spaziano dalle polpette di pesce spada alle specialità arbëreshë. La masterclass della 15ª edizione promette emozioni, creatività e tanta passione per la cucina autentica del nostro territorio.
Ci sono una messinese e due calabresi tra i concorrenti della nuova edizione di MasterChef. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno formato la Masterclass della 15esima edizione di MasterChef Italia e tra questi ci sono la messinese Irene Rescifina, i calabresi Antonio Senise e Iolanda Marinho. In più c'è Vittoria Lombardo, 36enne di Reggio Emilia ma di origini. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: A Milano, c'è un ristorante che racchiude tutto il sole, il calore, la luce della Sicilia nella sua cucina, è 13 Giugno, che ha condiviso con noi due ricette della tradizione la caponata di melanzane e gli involtini di pesce spada alla palermitana
Leggi anche: MasterChef Italia su Sky e NOW: ultimi Live Cooking e Creative Test per la Masterclass
Buongiorno! Un tappeto di nubi basse staziona sulle acque del Tirreno meridionale con interessamento delle coste tirreniche campane, calabresi ed anche del messinese. Come visibile dall'immagine satellitare, ad eccezione del messinese tirrenico, sul resto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.