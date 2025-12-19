Una messinese e due calabresi nella masterclass di MasterChef Dalle polpette di pesce spada al piatto arbëreshë

Tre talenti del Sud Italia si sfidano nella nuova edizione di MasterChef Italia. Tra loro, Irene Rescifina, messinese, e i calabresi Antonio Senise e Iolanda Marinho, pronti a conquistare giudici e pubblico con piatti che spaziano dalle polpette di pesce spada alle specialità arbëreshë. La masterclass della 15ª edizione promette emozioni, creatività e tanta passione per la cucina autentica del nostro territorio.

