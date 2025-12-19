Una figuraccia i movimenti delle panchine sono inguardabili | la rabbia di Gravina sul caso Allegri-Oriali

“Parliamo di una figuraccia. Perché qui dobbiamo tenere distinte quelle che sono le sanzioni che si applicano alle violazioni previste dal regolamento sportivo rilevate dall’arbitro, da quelle che sono le norme comportamentali “. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nella conferenza stampa dopo il Consiglio Federale sulla lite tra il tecnico del Milan Massimiliano Allegri e il team manager del Napoli Gabriele Oriali, arrivata durante la semifinale di Supercoppa italiana a Riad. “Qui è un fatto culturale. Io credo che dobbiamo un po’ riacquistare il senso dell’educazione. Purtroppo offendere sta diventando quasi normale, i movimenti delle panchine sono inguardabili e si è convinti che più si urla in panchina più si possano condizionare le decisioni di campo”, ha proseguito Gravina, particolarmente nervoso parlando dell’argomento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

