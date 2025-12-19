Una fan bestemmia durante il concerto di Elodie | è finita nell’album ufficiale AUDIO

Durante il concerto di Elodie, una fan ha pronunciato una bestemmia che ha catturato l’attenzione. La sua voce si è fatta sentire tra le note della serata, e ora quell’istante è entrato a far parte dell’album ufficiale. “The Stadium Show (Live a San Siro 2025)” celebra il successo del tour e dell’indimenticabile esibizione dello scorso 8 giugno allo stadio milanese.

© Cinemaserietv.it - Una fan bestemmia durante il concerto di Elodie: è finita nell'album ufficiale (AUDIO) Il nuovo album live di Elodie, The Stadium Show (Live a San Siro 2025) è uscito oggi per celebrare il successo del tour e in particolare dell'esibizione dell'8 giugno allo stadio San Siro. Questa strenna però, contiene un dettaglio assai poco natalizio che dev'essere sfuggito agli addetti ai lavori. CHI DI VOI HA TIRATO UN PORCODDIO A SAN SIRO DA ELODIE SU POP PORNO pic.twitter.comJiFNqL8yDt — angelica † (@Quellaetero) December 18, 2025 Come riporta Biccy, infatti, tra le tracce di questo album dal vivo si nasconde un dettaglio audio che evidentemente è sfuggito ai controlli di produzione ma non alle orecchie di pipistrello dei fan più attenti.

