Una breve occhiata di sole a Milano poi tornerà la pioggia

Milano si concede una breve parentesi di sole, un attimo di luce tra nuvole e pioggia. Un breve assaggio di cielo azzurro, sufficiente a rallegrare la città e a portare un po’ di calore tra le strade. Ma il sorriso del sole svanirà presto, lasciando spazio alle nuvole e alle gocce, in un ciclo che si ripete in questa metropoli sempre in movimento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.