Una banca regionale per sostenere lo sviluppo nel Sahel Il piano di Burkina Faso Mali e Niger

Una nuova iniziativa strategica mira a rafforzare lo sviluppo economico nel Sahel attraverso la creazione di una banca regionale. La collaborazione tra Mali, Burkina Faso e Niger punta a stimolare investimenti e migliorare le infrastrutture, con una capitalizzazione iniziale di 500 miliardi di franchi Cfa. Questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro di crescita condivisa e sostenibile nella regione.

I governi militari di Mali, Burkina Faso e Niger hanno annunciato il lancio di una banca di investimenti regionale con una capitalizzazione iniziale di 500 miliardi di franchi Cfa, pari a circa 895 milioni di dollari. L'istituto nasce con l'obiettivo di finanziare progetti infrastrutturali, energetici e agricoli, facendo leva sulle risorse interne dei tre Paesi del Sahel. La nuova banca metterà in comune le capacità economiche di tre Stati ricchi di materie prime: Mali e Burkina Faso figurano tra i principali produttori africani di oro, mentre il Niger dispone di rilevanti riserve di uranio. L'iniziativa punta a trasformare questo potenziale in uno strumento di sviluppo economico e di stabilità finanziaria regionale.

