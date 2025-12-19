Un viaggio nel tempo Inaugurato il nuovo percorso archeologico di palazzo dei Vescovi

Un viaggio nel tempo attraverso il nuovo percorso archeologico di Palazzo dei Vescovi a Pistoia, ideato da Linda Meoni. Un percorso che unisce memoria e innovazione, integrando tecnologie moderne con testimonianze antiche, dove ogni elemento racconta chi siamo stati e chi siamo oggi. Un’esperienza che armonizza il passato e il presente, creando un ponte tra storia, cultura e modernità in un contesto unico e affascinante.

PISTOIA Memoria e innovazione. Ovvero, chi siamo stati e chi oggi siamo. Si concilia tutto, in un'armonia complessiva che permette di far convivere coerentemente un "touch" su uno schermo con una pietra fiesolana, con un'antica via acciottolata e con testimoni di scavo datati persino prima di Cristo. La promessa di consegna è mantenuta e grazie all'impegno dei tanti e delle tante "in squadra" Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei il percorso archeologico dell'Antico Palazzo dei Vescovi può dirsi terminato, con l'apertura al pubblico già a partire da oggi (l'ingresso sarà gratuito fino al 6 gennaio).

