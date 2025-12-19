Un tuffo nella storia Insieme alla Polizia Locale per scoprire le cartoline della fine dell’Ottocento

Un viaggio nel passato attraverso le affascinanti cartoline della fine dell’Ottocento, in collaborazione con la Polizia Locale. Ogni pezzo è un elemento di storia e cultura, perfetto per arricchire la scrivania o per collezionarne uno, portando con sé il fascino di un’epoca e il legame con la città. Un’occasione unica per riscoprire radici e memorie, tra tradizione e collezionismo.

Un prodotto utile per la scrivania di ognuno di noi, e uno da collezione, ma comunque ugualmente significativi per la città. Ieri alla Biblioteca Forteguerriana è stato presentato il calendario storico della Polizia Locale di Pistoia grazie alla ferma volontà di portare avanti questo progetto da parte della comandante Ernesta Tomassetti che ha trovato sponda, in questa circostanza, nel lavoro del curatore Luigi Pulcini con gli esemplari che appartengono a Paolo Bresci, ben conosciuti per il loro lavoro che portano avanti da anni sulla memoria storica da non disperdere. Accanto al calendario storico, vero fiore all'occhiello di questa presentazione, quello da tavolo che mette in evidenza, invece, il lavoro quotidiano del comando.

