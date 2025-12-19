Moreno Lucca, giovane talento del Fight Club Seregno, conquista il titolo di campione lombardo di pugilato nella categoria 65 kg. Con determinazione e talento, il diciannovenne si impone sul ring durante i campionati alla Fiera di Bergamo, segnando un importante traguardo nella sua carriera e consacrandosi come nuovo re della boxe regionale.

Un trionfo nel segno del maestro. Moreno è il nuovo re della boxe

Moreno Lucca è il nuovo campione lombardo di pugilato nella categoria 65 chilogrammi. Il diciannovenne atleta del Fight Club Seregno ha conquistato infatti la cintura regionale ai campionati che si sono svolti al padiglione della Fiera di Bergamo. Dopo avere affrontato ed eliminato in semifinale il fortissimo picchiatore Matteo Chiurazzi, il pugile seregnese ha incrociato i guantoni con il segratese Smid Gaire, pugile dotato di buona tecnica. Lucca ha saputo gestire in maniera impeccabile l’incontro portando colpi precisi, così da vincere tutte le riprese del match valido per il titolo. "Sono davvero felice di questa vittoria, ne avevo bisogno - le parole del 19enne -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

