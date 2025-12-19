Un ticket di 2 euro per accedere a Fontana di Trevi

AGI - Dal prossimo  1 febbraio  i  turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro  per avvicinarsi alla  Fontana di Trevi   di Roma, mentre sarà gratuito per i residenti di Roma e della città metropolitana. Lo ha annunciato il sindaco  Roberto Gualtieri  in una conferenza stampa alla sala Esedra ai Musei capitolini. Il monumento, situato in una piazza pubblica, potrà comunque essere ammirato gratuitamente da lontano, ma l' accesso ravvicinato sarà riservato solo ai possessori di biglietto. «Dal 1 febbraio introdurremo un  biglietto a pagamento per sei siti » della Capitale italiana, tra cui la Fontana di Trevi, ha affermato Gualtieri. 🔗 Leggi su Agi.it

