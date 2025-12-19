Un ticket di 2 euro per accedere a Fontana di Trevi
AGI - Dal prossimo 1 febbraio i turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro per avvicinarsi alla Fontana di Trevi di Roma, mentre sarà gratuito per i residenti di Roma e della città metropolitana. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla sala Esedra ai Musei capitolini. Il monumento, situato in una piazza pubblica, potrà comunque essere ammirato gratuitamente da lontano, ma l' accesso ravvicinato sarà riservato solo ai possessori di biglietto. «Dal 1 febbraio introdurremo un biglietto a pagamento per sei siti » della Capitale italiana, tra cui la Fontana di Trevi, ha affermato Gualtieri. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro
Leggi anche: La Fontana di Trevi a pagamento da gennaio: due euro per visitarla. “Il ticket rappresenterebbe per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni”
Roma, Fontana di Trevi a pagamento: per vederla i turisti dovranno acquistare un biglietto da 2 euro; La Fontana di Trevi a pagamento dal 2026; Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla; Fontana di Trevi a pagamento? Campidoglio: è solo una ipotesi.
Sindaco di Roma Gualtieri: "Dal 1 febbraio a Fontana di Trevi ticket di 2 euro per turisti" - "Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale i residenti di Roma e della città metropolitana dal primo febbraio", ha precisato il sindaco ... msn.com
Fontana di Trevi: dall'1 febbraio ticket di 2 euro per i turisti che vogliono vederla da vicino. Gratuita per i residenti - Il monumento potrà comunque essere ammirato gratuitamente da lontano, ma l'accesso ravvicinato sarà riservato solo ai possessori di biglietto ... roma.corriere.it
Gualtieri, dal 1 febbraio a Fontana di Trevi ticket di 2 euro per i turisti - "Dal primo febbraio a Roma sarà istituto un biglietto" a pagamento per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti: Fontana di Trevi - msn.com
Dal 7 gennaio, per accedere alla Fontana di Trevi a Roma i turisti dovranno pagare un ticket da 2 e
Un ticket da due euro per accedere alla #FontanadiTrevi. È questa l’ipotesi che dovrebbe entrare in vigore dal 7 gennaio per i turisti, mentre l’accesso resterebbe gratuito per i romani. x.com
GP Eventi presenta: CASTLE NEW YEAR PARTY 2026 31 dicembre 2025 https://euroticket.it/capodannosusans2026by=et https://www.facebook.com/events/1561722958509039 #capodanno2026 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.