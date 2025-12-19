Un prestito all’Ucraina da 90 miliardi L' Ue sceglie il debito comune niente uso degli asset russi
L’Unione Europea decide di finanziare l’Ucraina con un prestito da 90 miliardi di euro, optando per il debito comune anziché l’utilizzo di asset russi. Una scelta strategica che rafforza il sostegno economico senza coinvolgere direttamente risorse sovrane di Mosca, puntando a garantire stabilità e solidarietà in un momento cruciale per il continente.
Bruxelles. Niente uso degli attivi sovrani russi, ma il ricorso al debito dell’Ue per garantire un prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. "Avevamo preso un impegno, lo abbiamo mantenuto", ha detto Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, annunciando l'accordo di questa notte al vertice sul finanziamento dell'Ucraina. "La decisione di fornire 90 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina per il 2026-27 è stata approvata", ha detto Costa. Ma non sarà il "prestito di riparazione" finanziato con i 210 miliardi di euro di attivi sovrani russi. I costi sono stati giudicati troppo alti da diversi leader. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
