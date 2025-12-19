un presepe artigianale per rometta opera realizzata a grandezza naturale

A Rometta, la tradizione natalizia si rinnova con un presepe artigianale a grandezza naturale, frutto di un gesto collettivo e di passione. Un’opera che unisce la comunità, trasformandosi in un patrimonio condiviso e simbolo di speranza. La magia del Natale torna a brillare grazie all’impegno di volenterosi paesani, regalando a tutti un momento di bellezza e convivialità.

Un gesto collettivo che diventa patrimonio comune. La magia del Natale è tornata a risplendere a Rometta grazie all’impegno di alcuni volenterosi paesani. Domenica scorsa il giardino della chiesa ha ospitato l’inaugurazione di una Natività unica, frutto di un lavoro completamente artigianale. L’iniziativa presa da un gruppo di residenti ha dato vita a un presepe unico, realizzato a mano, dalla capanna alla culla. Hanno costruito un pozzo e una capanna in legno, per fare da sfondo alla magnifica Natività a grandezza naturale, con vestiti realizzati e cuciti a mano, e alle figure del bue e l’asino, dipinti a mano su stoffa con pelo per renderli più realistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

