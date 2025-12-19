Un pranzo di Natale tra inclusione e solidarietà all’Istituto di Agazzi

Il 19 dicembre 2025, l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi si trasforma in un luogo di calore e condivisione, celebrando un pranzo di Natale dedicato a promuovere valori di inclusione e solidarietà. Un momento speciale che unisce persone di diverse età e provenienze, rafforzando il senso di comunità e speranza in un’atmosfera di festa e generosità.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Un pranzo di Natale all'insegna di inclusione e solidarietà all'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi. L'idea è della onlus aretina PB73 che ha scelto di utilizzare parte del ricavato di alcune recenti iniziative benefiche per promuovere un momento di convivialità rivolto soprattutto a persone con disabilità e a ospiti delle RSA, con la volontà di concretizzare un reale gesto di vicinanza, generosità e affetto in vista delle ormai prossime festività. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il CSI - Centro Sportivo Italiano di Arezzo, è in programma dalle 12.

