Un padovano dietro il maxi show dell’Al Qadsiah FC di Mateo Retegui.

Un talento padovano al centro di uno degli eventi più imponenti del Medio Oriente. Dietro il maxi show dell’Al Qadsiah FC, il regista italiano guida con maestria una produzione che mette in scena l’energia e la passione del calcio internazionale, avvicinando in modo unico la città di Padova a questo straordinario palcoscenico globale. Un esempio di eccellenza italiana che conquista anche i confini del Medio Oriente.

Retegui e Padova mai così vicine. Un regista padovano alla guida di uno degli eventi sportivi e culturali più imponenti del Medio Oriente. Alessandro Martello ha curato la regia e la direzione creativa dello show di apertura dell’Al Qadsiah Festival, andato in scena nei giorni scorsi ad Al Khobar. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

