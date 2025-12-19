Un nuovo defibrillatore per l’associazione Rimini per tutti onlus
L’associazione Rimini per Tutti Onlus si prepara a fare un passo importante per la sicurezza della comunità. Durante la recente cena sociale, il Presidente Bertino Astolfi ha annunciato l’obiettivo di dotare la sede di un nuovo defibrillatore. Un gesto che rafforza l’impegno dell’associazione nel tutelare la salute di tutti i cittadini che quotidianamente frequentano i loro spazi.
Quando ha organizzato la cena sociale, poco più di un mese fa, Bertino Astolfi, Presidente dell’Associazione Rimini per Tutti Onlus, aveva annunciato che l’obiettivo era l’acquisto ed installazione di un defibrillatore presso la sua sede, frequentata da centinaia di cittadini. Nella sede. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Sapori e solidarietà: raccolta fondi per l'associazione Luca onlus
Leggi anche: Nuovi campi sportivi a Soccavo grazie all’Associazione “Abbracci Onlus”
NUOVO DEFIBRILLATORE DINANZI AL MUNICIPIO: È IL TERZO POSIZIONATO A SERAVEZZA Seravezza ha un nuovo defibrillatore, installato all'esterno dell'ingresso principale del municipio, in via XXIV Maggio. L'apparecchio, da qualche giorno già in pos - facebook.com facebook
Torino cardioprotetta: installato un nuovo defibrillatore semiautomatico al parco Carrara x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.