Un nuovo capitolo di lusso a Via Veneto

Nel cuore di Roma, tra storia e glamour, nasce un nuovo capitolo di lusso a Via Veneto. Ricca di fascino e tradizione, questa strada simbolo di eleganza si rinnova per accogliere un’esperienza esclusiva e raffinata, pronta a scrivere il suo futuro tra stile senza tempo e comfort di alto livello.

© Liberoquotidiano.it - Un nuovo capitolo di lusso a Via Veneto Era il 1950, e Via Veneto era il palcoscenico dove si intrecciavano i sogni e le luci della Dolce Vita. Da quella strada, simbolo del glamour romano, passavano i volti più famosi del cinema internazionale, tra feste scintillanti e serate indimenticabili. Oggi, quel fascino senza tempo torna a splendere, ma in una nuova dimensione, più cosmopolita, innovativa e sofisticata. Il cuore di Roma ha appena accolto uno degli hotel più attesi dell’era moderna: Nobu Hotel Roma, il primo del celebre brand di lusso giapponese in Italia. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45488541 L’inaugurazione di Nobu Hotel Roma, avvenuta il 6 novembre 2025, segna l’ingresso del brand nel panorama esclusivo dell’hôtellerie romana, dopo un investimento imponente di 135 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Intimissimi al top. Un nuovo capitolo del lusso accessibile Leggi anche: Palazzo Venezia: nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Intimissimi al top. Un nuovo capitolo del lusso accessibile; Lago di Como: Villa d’Este regala una nuova e luminosa vita al Terminus; Ora nel quadrilatero contano più gli chef che le Maison; Arriva La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso che unisce golf, viaggio e paesaggi italiani. Intimissimi al top. Un nuovo capitolo del lusso accessibile - Intimissimi ha inaugurato una nuova boutique in via Montenapoleone, ... msn.com

Palazzo Venezia: nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione - Il ristorante Altariva sarà guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, mentre nel 2026 arriverà il Caffè Cavour ... quicomo.it

The Carlton Milano: il nuovo indirizzo del lusso nel cuore del Quadrilatero - Nel cuore del Quadrilatero – tra via della Spiga e con via Senato – nasce The Carlton Milano: il nuovo hotel ... esquire.com

Frecce Tricolori: La Formazione 2026! Un nuovo capitolo per la Pattuglia Acrobatica Nazionale tra conferme e nuovi ingressi. Un grande in bocca al lupo al Capitano Tommaso Calogeri che inizia questa nuova sfida e un sentito grazie al Capitano Battist - facebook.com facebook

Vi portiamo dietro le quinte di questo nuovo capitolo nerazzurro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.