Un Natale di aggregazione e solidarietà | Babbo Natale incontra i bambini dei rioni collinari di Salerno

In un’atmosfera di gioia e condivisione, Babbo Natale si prepara a incontrare i piccoli dei rioni collinari di Salerno, portando sorrisi e calore durante le festività. Un’occasione speciale per rafforzare i legami e diffondere spirito di solidarietà, rendendo il Natale un momento di vera aggregazione per tutta la comunità. Un gesto di affetto che rende questa stagione ancora più magica e significativa.

