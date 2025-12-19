Un Natale con l' energia del gospel | a Tavagnacco la voce di Trini Lopez Massie

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivi l’atmosfera natalizia a Tavagnacco con un evento speciale: un emozionante concerto gospel che unisce tradizione e spiritualità. La voce di Trini Lopez Massie, accompagnata dagli Harmony Gospel Singers, illuminerà il Natale del paese, creando un momento di gioia e condivisione. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’essenza del periodo più magico dell’anno, all’insegna della musica e dell’energia del gospel.

un natale con l energia del gospel a tavagnacco la voce di trini lopez massie

© Udinetoday.it - Un Natale con l'energia del gospel: a Tavagnacco la voce di Trini Lopez Massie

Natale a Tavagnacco, il calendario di iniziative promosso dal Comune con il sostegno della Regione, entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del programma: il grande concerto gospel che vedrà protagonista Trini Lopez Massie insieme agli Harmony Gospel Singers. Lunedì 22 dicembre alle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Sold out al Teatro Concordia: Il Sunshine Gospel Choir ritorna con l'energia travolgente di "Gospel Show 2025"

Leggi anche: Concerto gospel a Erba con i Black Gold Gospel Choir: una serata di Natale da cantare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

natale energia gospel tavagnaccoConcerti gospel Natale 2025 a Milano: eventi e date da non perdere - Guida ai concerti gospel di Natale 2025 a Milano: Harlem Gospel Choir, serate benefiche, show nei teatri e nei locali, date, luoghi, consigli e link biglietti. milanofree.it

natale energia gospel tavagnaccoNatale Gospel a Milano, da Harlem o dalla provincia italiana: tutti i cori delle feste - Nel cuore di questa musica afroamericana dove si prendono per mano ritmo, colori blues, inni alla ... msn.com

Gospel, concerti, mostre, teatro, in arrivo il Natale Auditorium - Notizie - Ansa.it - Un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.