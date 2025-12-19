Un Natale con l' energia del gospel | a Tavagnacco la voce di Trini Lopez Massie
Vivi l’atmosfera natalizia a Tavagnacco con un evento speciale: un emozionante concerto gospel che unisce tradizione e spiritualità. La voce di Trini Lopez Massie, accompagnata dagli Harmony Gospel Singers, illuminerà il Natale del paese, creando un momento di gioia e condivisione. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’essenza del periodo più magico dell’anno, all’insegna della musica e dell’energia del gospel.
Natale a Tavagnacco, il calendario di iniziative promosso dal Comune con il sostegno della Regione, entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi del programma: il grande concerto gospel che vedrà protagonista Trini Lopez Massie insieme agli Harmony Gospel Singers. Lunedì 22 dicembre alle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
