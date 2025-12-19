Un murales che mette le generazioni a confronto a Monza
Nel cuore di Monza, un nuovo murales trasforma le mura del centro anziani
Il murales "Generazioni a confronto" per ravvivare le mura del centro anziani "Franco Casati" di Monza. È quello realizzato dagli adolescenti del centro diurno SpazioTre e dai ragazzi del Cag La Bussola di Monza e inaugurato nella giornata di ieri, 18 dicembre.L'operaIl murales, chiamato per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Quel murales che farà scuola nel comando della polizia locale di Monza
Leggi anche: Tardelli verso il derby: «Allegri e Chivu? Due generazioni a confronto, il romeno ha capito subito che…»
Un murales che mette le "generazioni a confronto" a Monza - Il murales "Generazioni a confronto" per ravvivare le mura del centro anziani "Franco Casati" di Monza. monzatoday.it
Un murales ponte tra generazioni - Inaugurazione dell'opera al Centro Anziani Franco Casati presenti anche i ragazzi del Cag La Bussola e del centro diurno Spaziotre ... vita.it
Avatar: Fuoco e Cenere Il murales di @drew.nori #avatarfuocoecenere - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.