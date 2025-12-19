Un murales che mette le generazioni a confronto a Monza

Nel cuore di Monza, un nuovo murales trasforma le mura del centro anziani

Il murales "Generazioni a confronto" per ravvivare le mura del centro anziani "Franco Casati" di Monza. È quello realizzato dagli adolescenti del centro diurno SpazioTre e dai ragazzi del Cag La Bussola di Monza e inaugurato nella giornata di ieri, 18 dicembre.L'operaIl murales, chiamato per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

