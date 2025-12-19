Un menu per le feste firmato Gastronomika

Scopri il menu delle feste firmato Gastronomika, una celebrazione di sapori e tradizione. Ideato dallo chef Davide Brovelli, patron del ristorante Il Sole a Ranco, questo menu speciale è pensato per rendere indimenticabili i momenti conviviali di fine anno. Un viaggio tra piatti raffinati e ingredienti di qualità, perfetti per festeggiare con stile e gusto.

Il menu delle feste di Gastronomika è stato ideato dallo chef Davide Brovelli, patron del ristorante Il Sole a Ranco. È un menu di quattro portate, che unisce la praticità di realizzazione con la sontuosità delle preparazioni. Una sequenza non classica, ma che coglie alcune delle tendenze del periodo e le rende contemporanee. Carpaccio di scampi, cachi e cavolo nero Risotto con avocado e gamberi rossi Petto d'anatra alle mele e arance Panettone camouflage

