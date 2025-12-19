Un massaggio cardiaco di 107 minuti salva la vita a Giada la 19enne colpita da una miocardite fulminante causata dall’influenza
Palermo, 19 dicembre 2025 – Si sono alternati per 107 minuti per praticare il massaggio cardiaco a una ragazza di 19 anni. Così gli infermieri e i medici dell' ospedale Civico di Palermo l’hanno salvata. Manovre che l’hanno tenuta in vita fino a quando è stato possibile attaccarla all' Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell'arresto cardiaco. La giovane era giunta al pronto soccorso in condizioni gravissime a causa di una miocardite conseguenza di un virus influenzale, influenza che sta avendo un picco in questi giorni anche in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
