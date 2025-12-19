Un libro sotto l’albero | la prefetta Vaccaro in visita al reparto di oncoematologia pediatrica del Gom

Si rinnova l’appuntamento tra la prefetta Clara Vaccaro e il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per un Natale di condivisione e di concreta vicinanza ai pazienti più fragili, i bambini affetti da patologie oncologiche.Portare la gioia del Natale a questi bambini è l’obiettivo del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

