Un intero Istituto in festa | Il professor Mauro Puerini è diventato Cavaliere della Repubblica

Un evento di grande orgoglio per tutta la comunità: il professor Mauro Puerini, ex docente dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Una celebrazione che unisce entusiasmo e riconoscimento per un impegno duraturo nel campo dell’istruzione e della cultura, portando onore a un intero istituto e alla sua storia di eccellenza.

© Anconatoday.it - Un intero Istituto in festa: Il professor Mauro Puerini è diventato Cavaliere della Repubblica PESARO – Il professor Mauro Puerini, ex professore dell'Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, al Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro.

