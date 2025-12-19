Un intero Istituto in festa | Il professor Mario Puerini è diventato Cavaliere della Repubblica

Un grande traguardo per il professor Mario Puerini, ex docente dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona, che ha ricevuto la prestigiosa nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che celebra il suo impegno e dedizione nel campo dell’istruzione, portando orgoglio e gioia all’intera comunità scolastica. Un momento di festa e celebrazione per un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’educazione.

© Anconatoday.it - Un intero Istituto in festa: Il professor Mario Puerini è diventato Cavaliere della Repubblica PESARO – Il professor Mario Puerini, ex professore dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, al Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Un intero Istituto in festa: Il professor Mauro Puerini è diventato Cavaliere della Repubblica Leggi anche: Aci Salerno, a Giovanni Caturano il titolo di Cavaliere della Repubblica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cnr in festa per i suoi primi 25 anni: una storia proiettata verso traguardi scientifici ambiziosi; Festa della Luce a Firenze nel segno della “Cultura della Memoria”. All’insigne accademico e studioso Cosimo Ceccuti l’onorificenza Galileo Galilei; Comunità in festa: il professor Capovilla è Cavaliere. Aprilia, la scuola organizza una festa a sorpresa per gli studenti. E i prof diventano dj - Circa 200 ragazzi a scuola nel pomeriggio, vestiti di tutto punto, senza zaini e libri ma accompagnati soltanto da un grande sorriso e tanta emozione: martedì, all’istituto comprensivo Garibaldi di ... ilmessaggero.it Venetico: Festa dell’accoglienza all’Istituto Comprensivo - Il 20 novembre 2025, presso la palestra del Plesso Centrale di Venetico dell'Istituto Comprensivo D'Arrigo, si è svolta la Festa ... 98zero.com

L'intero Istituto Omnicomprensivo vi aspetta, giovedì 18 dicembre alle ore 17:00, per il primo Open Day. Avrete occasione di conoscere i Docenti, gli spazi, le attività, i progetti e tutto ciò che rende viva la nostra realtà scolastica. Non mancate! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.