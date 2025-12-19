Un gruppo di ragazzi segue un master di arti performative che li porterà a confrontarsi con le proprie aspirazioni il talento i limiti e le fragilità

In un suggestivo borgo trentino, otto giovani tra i 18 e i 19 anni vivono un intenso percorso di crescita artistica. Tra sfide, emozioni e scoperte, affrontano i propri limiti e fragilità, alimentando il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Un’esperienza che li trasforma, rivelando il talento nascosto e le aspirazioni più profonde, in un viaggio tra passione e scoperta di sé.

Otto studenti tra i 18 e i 19 anni, uniti dal sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, intraprendono un master di arti performative in un borgo isolato in Trentino. Sono i protagonisti della nuova serie Tutta scena di Nicola Conversa, disponibile da oggi su RaiPlay. A guidarli quattro professori, interpretati tra gli altri da Giorgio Panariello. Un coming of age in otto episodi che esplora il talento, le frustrazioni, i sacrifici, le emozioni, le aspirazioni, le amicizie, le insicurezze, i sentimenti di una generazione cresciuta a contatto con i social media. Tutta scena, dal 19 dicembre su RaiPlay. Nel cast Giorgio Panariello.

