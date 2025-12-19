Un grande cuore in 12 scatti | ecco il calendario 2026 de La Nazione

Firenze, 19 dicembre 2025 – Il grande cuore di Firenze e del suo territorio raccolto in dodici bellissimi scatti all'interno del calendario 2026 de L a Nazione dedicato, per il quarto anno consecutivo, al volontariato. Il calendario - che verrà regalato con La Nazione a tutti lettori mercoledì 24 dicembre - è stato presentato ufficialmente nella nostra sede con i rappresentanti delle associazioni che hanno preso parte all'iniziativa. Eccole: Un cane per amico, Ant Toscana, l'associazione Un gancio al Parkinson, Filiderba onlus, Misericordia di Firenzuola, l'associazione 50 minuti veterano Calcio Storico, Trisomia 21 Aps, Fratellanza Militare, Fondazione Tommasino Bacciotti, Corteo Storico Castel Sant'Angelo di Pontassieve, Nosotras e Compagnia dei Babbi Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

