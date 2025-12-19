Un gioiello dimenticato del teatro italiano torna in scena | la rinascita di Olimpichetto

Per anni è stato dimenticato nei magazzini del Comune di Vicenza. Dopo decenni di tournée e spettacoli in Europa e nel mondo, quel piccolo grande teatro nato nel dopoguerra riemerge oggi sotto i riflettori. Olimpichetto, copia smontabile della scena del Teatro Olimpico vicentino, il teatro coperto più antico del mondo costruito nel XVI secolo, torna alla luce in una forma nuova, restaurato e rinnovato, pronto a raccontare ancora una volta una storia profondamente italiana. Dal 20 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026 la Basilica Palladiana ospita “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, restituendo al pubblico uno dei capitoli più affascinanti della storia del teatro del Novecento. 🔗 Leggi su Tpi.it

