Un giallo di Natale in PDF per aiutare chi dorme al Parco Tarello
Un giallo di Natale in PDF, pensato per aiutare chi trascorre le festività al Parco Tarello. Pochi giorni prima di Natale 2025, Lorenzo Tiezzi, giornalista e comunicatore fiorentino-bresciano, condivide “Squadra Rialzo Brescia”: un racconto avvincente che unisce mistero e realtà, invitando alla riflessione e alla solidarietà in un periodo speciale dell’anno.
Pochi giorni prima di Natale 2025, il giornalista e comunicatore Lorenzo Tiezzi, fiorentino ma bresciano d’adozione, mette in circolo un racconto che unisce mistero e concretezza: “Squadra Rialzo Brescia”. Un giallo natalizio pensato per far leggere e, nello stesso gesto, sostenere chi in città affronta la notte all’aperto. Un racconto che diventa gesto concreto Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Maxi controllo tra la stazione e il parco Tarello: fermate 103 persone, tra cui un ladro
Leggi anche: San Salvatore Telesino al Parco del Grassano torna il Magico Parco di Natale
Natale in giallo, sei libri gratis con Repubblica - Tanto più nell’anno in cui lo scrittore che per tanti giallisti di casa nostra è e resta il Maestro avrebbe compiuto cento anni. repubblica.it
Anche oggi mettiamo un po' di giallo nel tuo Natale. 10-13 e 16:30-19:30. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.