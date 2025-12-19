Un giallo di Natale in PDF, pensato per aiutare chi trascorre le festività al Parco Tarello. Pochi giorni prima di Natale 2025, Lorenzo Tiezzi, giornalista e comunicatore fiorentino-bresciano, condivide “Squadra Rialzo Brescia”: un racconto avvincente che unisce mistero e realtà, invitando alla riflessione e alla solidarietà in un periodo speciale dell’anno.

© Sbircialanotizia.it - Un giallo di Natale in PDF per aiutare chi dorme al Parco Tarello

Pochi giorni prima di Natale 2025, il giornalista e comunicatore Lorenzo Tiezzi, fiorentino ma bresciano d’adozione, mette in circolo un racconto che unisce mistero e concretezza: “Squadra Rialzo Brescia”. Un giallo natalizio pensato per far leggere e, nello stesso gesto, sostenere chi in città affronta la notte all’aperto. Un racconto che diventa gesto concreto Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Maxi controllo tra la stazione e il parco Tarello: fermate 103 persone, tra cui un ladro

Leggi anche: San Salvatore Telesino al Parco del Grassano torna il Magico Parco di Natale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale in giallo, sei libri gratis con Repubblica - Tanto più nell’anno in cui lo scrittore che per tanti giallisti di casa nostra è e resta il Maestro avrebbe compiuto cento anni. repubblica.it

Anche oggi mettiamo un po' di giallo nel tuo Natale. 10-13 e 16:30-19:30. - facebook.com facebook