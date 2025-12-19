Celebrare il fine anno con le note dei compositori italiani significa immergersi in un patrimonio musicale di eccezionale valore. Stefano Marchetti ci guida attraverso grandi opere teatrali, dimostrando come la nostra cultura vada oltre la cucina, già riconosciuta dall’UNESCO, e si confermi come un patrimonio immateriale amato a livello globale. Un viaggio tra musica e tradizione per concludere l’anno con emozioni autentiche e profonde.

© Quotidiano.net - Un fine anno sulle note di compositori italiani. Grandi opere a teatro

di Stefano Marchetti Non c’è soltanto la cucina italiana nella lista Unesco del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità: due anni fa vi era stata inclusa un’altra eccellenza del nostro Paese, il canto lirico, ammirato e amato in tutto il mondo. È bello dunque concludere l’anno proprio sulle note delle opere di due compositori italiani, Rossini e Verdi. Da questa sera, con repliche fino al 30 dicembre, il Comunale Nouveau di Bologna proporrà ’ Il Barbiere di Siviglia ’, celebre opera buffa di Gioachino Rossini, nell’allestimento che fu curato sei anni fa dal regista Federico Grazzini ed è stato ripensato per il nuovo palcoscenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: "Sulle note della Ricerca", concerto di Natale al Teatro Roma

Leggi anche: "Note da sogno", i grandi classici e le più belle colonne sonore dei film al Teatro Vittoria di Torino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un fine anno sulle note di compositori italiani. Grandi opere a teatro; Ultimo appuntamento per Note d’Autore: domenica il concerto finale a Solomeo.

Un fine anno sulle note di compositori italiani. Grandi opere a teatro - di Stefano Marchetti Non c’è soltanto la cucina italiana nella lista Unesco del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità: due anni fa ... quotidiano.net