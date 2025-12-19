Un direttore generale per Trenord Il Pd | basta duplicare le poltrone

Il Pd esprime forte perplessità sulla recente nomina del nuovo direttore generale di Trenord, Emanuele De Santis, già in RFI. Simone Negri commenta che questa scelta sembra duplicare le poltrone senza risolvere i problemi del servizio, mantenendo viva la stagione di polemiche e dubbi sulla gestione aziendale. La decisione, infatti, non convince e solleva interrogativi sulla reale efficacia delle strategie adottate.

© Ilgiorno.it - Un direttore generale per Trenord. Il Pd: basta duplicare le poltrone "La stagione Lucente-Fontana non smette di lasciarci perplessi". Così Simone Negri, consigliere regionale del Pd, commenta la scelta di nominare un direttore generale in Trenord, già individuato in Emanuele De Santis, fin qui al servizio della Direzione Circolazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Una scelta nuova: l’azienda partecipata per metà dalla Regione Lombardia, attraverso FNM Spa, e per l’altra metà dalle Ferrovie dello Stato, attraverso Trenitalia, aveva avuto al massimo un direttore operativo. Una scelta che renderà inevitabilmente duale la governance interna di Trenord perché all’amministratore delegato, Andrea Severini, andrà ad affiancarsi un direttore generale al quale faranno capo due aree nevralgiche, l’area produzione e l’area manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: La svolta nell’azienda ferroviaria. Trenord avrà un direttore generale. E sarà De Santis, in quota Lega Leggi anche: Di Marco (Pd) sulla Asl costituita parte civile: "Un pasticcio normativo, il direttore generale dovrebbe essere già decaduto" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un direttore generale per Trenord. Il Pd: basta duplicare le poltrone; I macchinisti scarseggiano: Trenord paga 2,7 milioni per farli spostare con i taxi. Un direttore generale per Trenord. Il Pd: basta duplicare le poltrone - Così Simone Negri, consigliere regionale del Pd, commenta la scelta di nominare un direttore generale in Trenord, già individuato in Em ... ilgiorno.it

La svolta di Trenord: avrà un direttore generale. E sarà Emanuele De Santis (quota Lega) - Nell’organigramma societario la carica finora era inesistente, al massimo c’era stato un direttore operativo. msn.com

