Il 27 dicembre ad Anghiari, il teatro si trasforma in un luogo magico per un evento speciale: “Un canto di Natale” con Michelangelo Pulci. Un adattamento teatrale di Jud Charlton e Paolo Serra, diretto da Serra, rivisita la celebre storia di Dickens, regalando al pubblico un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Un appuntamento imperdibile per vivere lo spirito del Natale in compagnia di grandi interpretazioni e atmosfere suggestive.

© Lanazione.it - Un canto di Natale con Michelangelo Pulci ai Ricomposti

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Il 27 dicembre alle 17,30 al teatro di Anghiari appuntamento con Un canto di Natale con: Michelangelo Pulci adattamento teatrale di: Jud Charlton e Paolo Serra regia: Paolo Serra “Un canto di Natale” di Charles Dickens è la più classica delle storie natalizie. Una brillante critica sociale sui temi della redenzione e delle seconde opportunità. Ispirandosi alle letture pubbliche di Charles Dickens, questo adattamento teatrale per un attore mescola la commedia al dramma, in uno spazio scenico fatto di suoni e luci, attraverso il quale si propone di riscoprire e rinnovare la messinscena originaria dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: “Exultate” Natale in Canto, il concerto di Natale tra tradizione e meraviglia

Leggi anche: Teatro in Fattoria con "Il famoso canto di Natale" di Charles Dickens

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All’Antico Teatro Sacco di Savona in scena “Un canto di Natale”; Rapallo Christmas Festival, il Natale che trasforma la città in magia.

All’Antico Teatro Sacco di Savona in scena “Un canto di Natale” - All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona domenica 21 dicembre, alle 18, andrà in scena “Un canto di Natale” con Michelangelo Pulci; Adattamento di Paolo Serra e Jud Charlton; Regia di Paolo ... ivg.it

Michelangelo Pulci: “Il mio Scrooge vi conquisterà, altrimenti vi rendo i soldi” - Genova – È una fredda sera di dicembre, una sottile malinconia si insinua silenziosa tra le luci e i canti natalizi e in quell’atmosfera onirica, sospesa a mezz’aria sull’euforia rumorosa delle feste, ... ilsecoloxix.it

’Canto di Natale’ in scena al Jolly - CASTEL SAN PIETRO La più classica delle storie natalizie, ’Un canto di Natale’ di Charles Dickens, va in scena domani... ilrestodelcarlino.it

L'INCIPIT Canto di Natale con autotune- per ridere un po' con Marco Presta La vita è un tapis roulant: se perdi il passo ti butta fuori, maledizione. Questo rimuginava ansimando Aurelio Scrocchia, produttore discografico di lungo corso, mentre arrancava tra la f - facebook.com facebook