Un brindisi solidale. Dona Prosecco Docg e aiuti i bimbi africani.

Un brindisi che supera i confini, unisce cuori e crea speranza. Conegliano Valdobbiadene Solidale 2025 nasce dalla passione di oltre 500 vignaioli, pronti a trasformare ogni sorso in un gesto di solidarietà. Donare Prosecco Docg significa anche aiutare i bambini africani, costruendo un futuro più luminoso attraverso il potere di un brindisi condiviso. Un’occasione per celebrare l’unione tra tradizione e generosità.

Ci sono brindisi che raccontano storie, costruiscono legami, diventano ponti. È questo lo spirito che anima il Conegliano Valdobbiadene Solidale 2025, nato dall’uva raccolta lo scorso 7 settembre da oltre 500 aspiranti vignaioli durante la 14ª edizione della Vendemmia Solidale. Alla tenuta Le Manzane, immersa tra le colline di Conegliano Valdobbiadene, famiglie, volontari, associazioni e amici si sono ritrovati per una giornata di festa e per dare il loro contributo. Un gesto che, quest’anno, volerà lontano. Il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà destinato alla costruzione di una nuova scuola ad Adanu, in Ghana, all’interno della missione “In My Father’s House”, fondata da Padre Giuseppe Rabbiosi, meglio conosciuto come Padre Peppino (nella foto con la famiglia Balbinot, proprietari della tenuta). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

