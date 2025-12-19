Un brindisi con Ballarini Vini per regalare un sorriso ai bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi

In occasione delle festività, Ballarini Vini sceglie di brindare con un gesto di solidarietà verso i bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi. Un brindisi dipinto di Rosso Conero celebra l’anno passato, ricco di successi sia nei concorsi internazionali che nei premi ai vini e al Liquore di Visciola. Un momento di condivisione e speranza, per regalare un sorriso e diffondere calore durante il Natale.

© Anconatoday.it - Un brindisi con Ballarini Vini per regalare un sorriso ai bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi Il Natale è un momento per ritrovarsi, condividere e brindare. Un brindisi dipinto di Rosso Conero è così che Ballarini Vini ringrazia l’anno che sta per lasciare e che gli ha regalato grandi soddisfazioni nei concorsi internazionali premiando sia i vini e che il loro Liquore di Visciola come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: "Giochiamo per un sorriso": nuova strumentazione donata al reparto di oncoematologia pediatrica del Gom Leggi anche: Non solo vini: brindisi da regalare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vini, Champagne e distillati: le migliori bottiglie (per tutte le tasche) da regalare a Natale secondo il New York Times - Eric Asimov, critico del quotidiano statunitense ha pubblicato una guida alle etichette adatte a ogni occasione e destinatario, dagli amici al datore di lavoro ... msn.com

Non solo vini: brindisi da regalare - Vini, bollicine e liquori sono idee perfette per chi apprezza il gusto e ama condividere momenti speciali. ilgiorno.it

CENONE DI SAN SILVESTRO con musica DAL VIVO @raimondi_agriturismo Festeggia il Capodanno con un cenone ricco: varietà di antipasti, primi fatti in casa, secondi importanti, dolce e... brindisi DOPO LA MEZZANOTTE PANETTONE E PANDO - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.