Un brindisi con Ballarini Vini per regalare un sorriso ai bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività, Ballarini Vini sceglie di brindare con un gesto di solidarietà verso i bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi. Un brindisi dipinto di Rosso Conero celebra l’anno passato, ricco di successi sia nei concorsi internazionali che nei premi ai vini e al Liquore di Visciola. Un momento di condivisione e speranza, per regalare un sorriso e diffondere calore durante il Natale.

un brindisi con ballarini vini per regalare un sorriso ai bambini del reparto di oncoematologia del salesi

© Anconatoday.it - Un brindisi con Ballarini Vini per regalare un sorriso ai bambini del reparto di Oncoematologia del Salesi

Il Natale è un momento per ritrovarsi, condividere e brindare. Un brindisi dipinto di Rosso Conero è così che Ballarini Vini ringrazia l’anno che sta per lasciare e che gli ha regalato grandi soddisfazioni nei concorsi internazionali premiando sia i vini e che il loro Liquore di Visciola come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: "Giochiamo per un sorriso": nuova strumentazione donata al reparto di oncoematologia pediatrica del Gom

Leggi anche: Non solo vini: brindisi da regalare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

brindisi ballarini vini regalareVini, Champagne e distillati: le migliori bottiglie (per tutte le tasche) da regalare a Natale secondo il New York Times - Eric Asimov, critico del quotidiano statunitense ha pubblicato una guida alle etichette adatte a ogni occasione e destinatario, dagli amici al datore di lavoro ... msn.com

Non solo vini: brindisi da regalare - Vini, bollicine e liquori sono idee perfette per chi apprezza il gusto e ama condividere momenti speciali. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.