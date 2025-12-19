Un albero per ricordare Aurora, scomparsa in traghetto nove mesi fa durante una gita scolastica. La Jacaranda, con i suoi fiori viola, simboleggia il colore preferito di Aurora e il suo ricordo rimarrà vivo tra chi l’ha amata. La memoria di una giovane vita che continuerà a splendere attraverso questo gesto simbolico, testimonianza di affetto e di speranza.

© Lanazione.it - Un albero per ricordare Aurora, morta in gita: “La Jacaranda per i suoi fiori viola. Il colore preferito da mia figlia”

Grosseto, 19 dicembre 2025 – “Risplendi Auro”. Queste le parole impresse sul telo affisso fuori dalla scuola, per ricordare Aurora Bellini, la studentessa scomparsa nove mesi fa, durante una gita scolastica sul traghetto verso la Sicilia. La frase ha sostituito la scritta originale del giorno dopo la sua morte, che recitava “Brilla Auro”. Ieri, a nove mesi esatti dalla tragedia, la famiglia ha voluto piantare un piccolo albero di Jacaranda in sua memoria. L’albero è stato messo a dimora nel giardino della scuola di Aurora, il Polo Tecnologico Manetti-Porciatti, di fronte a una panchina color viola, il suo preferito, e affiancato da un cartellino con la dedica dei suoi compagni: “Questo albero cresce verso il cielo come Aurora vive in ogni nostro giorno, ogni ramo racconta un ricordo, ogni foglia porta con sé il suo sorriso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

