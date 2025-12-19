Il nome di Kobbie Mainoo torna con forza sul taccuino del Napoli. A rilanciare lo scenario è Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video YouTube ha fornito dettagli chiari sulla posizione del giocatore e sull’evoluzione della trattativa. Il centrocampista del Manchester United guarda con interesse all’ipotesi azzurra, spinto da una serie di fattori tecnici e ambientali. Non si parla ancora di un’operazione chiusa, ma i segnali arrivati nelle ultime ore indicano un dialogo vivo e concreto, soprattutto sul fronte del giocatore. La volontà di Mainoo: “Dà preferenza al Napoli”. Secondo Fabrizio Romano, l’aspetto più rilevante riguarda la volontà del centrocampista inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, arriva l’annuncio su Mainoo: c’è forte speranza!

Leggi anche: ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli, c’è l’annuncio di Romano: arriva la decisione del giocatore

Leggi anche: Ultim’ora Pogacar, arriva il peggior annuncio per gli italiani: tutto confermato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli c’è l’annuncio di Romano | arriva la decisione del giocatore.

ULTIM'ORA SUPERCOPPA Napoli-Milan 2-0 tinyurl.com/NapoliMilan-Su… #SkySport #NapoliMilan #Napoli #Milan #SupercoppaItaliana x.com

ULTIM'ORA NAPOLI: Juan Jesus sorpassa Buongiorno! Sarà il brasiliano a guidare la difesa contro il Milan. #NapoliMilan #JuanJesus #Buongiorno #Supercoppa #Conte #DiMarzio #Calciomercato #Riad2025 - facebook.com facebook